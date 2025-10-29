¡Terremoto en TVN! Importante figura fue despedida y lanza grave acusación: «Abuso y acoso laboral»

Recientemente, una importante figura que estuvo durante años en TVN impactó tras hacer una grave acusación contra el canal tras ser despedida.

Se trata ni más ni menos que de Javier Puentes, comunicador audiovisual y director de TV.

El profesional dio a conocer que el lunes fue desvinculado de TVN. En este sentido, lanzó una grave acusación en contra del canal y en la forma que lo «echaron».

Director de TV se descarga tras ser despedido de TVN

«Ayer me ‘echaron’ de TV; digo ‘echaron’ porque no fue un despido, fue la forma más ordinaria, vulgar y sucia de despedir a un trabajador que sólo se dedicó a aportar, ayudar, crear equipos, equivocarse y volver a intentarlo, siempre trabajando con honestidad y humildad», comenzó señalando el comunicador audiovisual.

De este modo, el exdirector de TVN indicó que su salida se debería a «el abuso, acoso laboral, el nepotismo, las faltas de respeto, la nula empatía y falta de educación de las personas que hoy están manejando las áreas, equipos y el mal llamado ‘canal de todos los chilenos'»

En este contexto, Javier Puentes indicó: «Esto tiene que parar y me haré cargo de que se sepa, no tengo miedo en lo absoluto, básicamente porque es la verdad. Es fuerte, es heavy, ¡y con la salud mental no se juega!»

«Al final, TVN se transformó en el canal de sólo ‘algunos chilenos», finalizó.

Fuentes de la plana ejecutiva de TVN, le dieron a conocer a La Cuarta, que se habría llegado a un acuerdo entre ambas partes. Asimismo, firmaron un acuerdo de «mutuo acuerdo».

Es importante señalar que Javier Puentes estuvo en el canal estatal desde agosto del 2022. Además, de acuerdo a su cuenta de LinkedIn, anteriormente estuvo en La Red y Canal 13.

Por otro lado, en 2024 dirigió un segmento de la Teletón. Instintución en la que estuvo rehabilitandose diesiocho años.

También te podría interesar: Nuestros queridos «Vamo a Calmarno» y Daniel Fuenzalida destacan en los nominados del Copihue de Oro 2025: revisa cómo votar

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google