Tras muerte de Héctor Noguera: participante de «El Internado» se retira del reality y ya está en Chile

Recientemente, se dio a conocer que el actor Etienne Bobenrieth detuvo su participación en «El Internado» de Mega. Esto después de conocer la partida de su exsuegro, el reconocido actor nacional Héctor Noguera.

De acuerdo a fuentes de ADN.cl, el actor, quien tiene dos hijas con Emilia Noguera, hija del fallecido intérprete, volvió de manera temporal a Chile.

De este modo, Etienne Bobenrieth está acompañando a la familia en este momento.

Las palabras de Etienne Bobenrieth tras la muerte de Héctor Noguera

Vale señalar que Mega compartió la reacción que tuvo el actor ante la partida de su exsuegro.

«Creo que artísticamente marcó a muchas personas, a muchos alumnos, a muchos actores, a muchos directores. Y para mí en lo artístico me potenció, me potenció mucho. Las veces que trabajé con él en teleseries, las veces que él fue mi director en una obra, yo aprendí como si hubiese estudiado 10 años con los mejores profesores de teatro», indicó visiblemente emocionado.

En este sentido, Etienne Bobenrieth expresó: «En términos personales, era un hombre muy familiar, que siempre juntó a la familia. No perdonaba que uno no estuviese los domingos almorzando en su casa. Cada vez que yo, por ejemplo, no podía o no quería ir por alguna razón a almorzar los domingos, siempre había que darle una excusa, pero muy importante».

Además, añadió: «Así que había que traer un certificado médico para explicar por qué uno no iba a almorzar con él los domingos. Deja un espíritu familiar que me lo guardo en el corazón para siempre. Yo, toda la familia, si bien yo no estoy con la madre de mis hijas, sí estoy con la madre de mis hijas en términos familiares. La quiero mucho, quiero mucho a toda esa familia».

«En gran parte eso tiene que ver con el espíritu familiar que siempre transmitió el Tito. Así que un besito gigante para todos ellos y un besito para el cielo, para el Tito», finalizó Etienne Bobenrieth, quien después del funeral volverá a «El Internado» que se graba en Perú.

