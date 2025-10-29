Revelan que popular deportista chileno estaría detrás del quiebre entre Denisse y Daniella Campos: «Ella se mete con…»

Durante este fin de semana, Daniella Campos concedió una entrevista a Only Fama, programa de espectáculos de Mega. En esta instancia, la exmodelo habló diversos temas. Entre ellos, su distanciamiento con su hermana Denisse Campos.

En este contexto, José Antonio Neme le consultó si es que había algún motivo desconocido del quiebre. Frente a esto, Daniella respondió positivamente. Sin embargo, no entregó detalles.

Y recientemente, en el programa Zona de Estrellas, Adriana Barrientos entregó nuevos detalles. Instancia en la que se mostró de lado de Denisse.

«Son dos niñas que son iguales, pero tienen distintas familias. Una se crió con la mamá, la otra con el papá. Yo también encuentro súper honesta la Denisse y es re forme que alguien esté dándote siempre», señaló.

Además, dio a conocer que sabría el secreto de Daniella Campos. En este sentido, reveló que el quiebre se debería a una tercera persona.

Reconocido deportista habría provocado quiebre entre Denisse y Daniella Campos

La «Leona» dio a conocer que Nicolás Massu estaría involucrado en este quiebre.

«La historia se contó una vez, yo la escuché por ahí, por ahí en la rumorología la escuché. Pero era lo siguiente: era que la Denisse estaba pololeando con Nicolás Massú y llega a la casa y encuentra a la Daniella acostada con Nicolás Massú. Ese es el rumor que corría por ahí, que yo no sé si eso es verdad o no es verdad», señaló.

Frente a esto, en Zona de Estrellas le recordaron a Adriana Barrientos que Daniella Campos tuvo una relación con el tenista ecuatoriano Nicolás Lapentti, por lo que se podría estar confundiendo.

Sin embargo, la «Leona» insistió: «Pero se dice que cuando la Daniella llega a Chile, se encuentra con la Denisse pololeando con Nicolás Massú y, al parecer, ella se mete con Nicolás Massú. Encuentra la Denisse a la Daniella con Nicolás Massú, y ahí se termina de romper esta hermandad».

