Con millonaria cifra de por medio: Primer Plano intentó reunir a Denisse y Daniella Campos después de 20 años

Tras el altercado que tuvo Denisse Campos en un bar en Viña del Mar, ha vuelto a ser noticia su relación con su hermana gemela, Daniella.

Luego del incidente, Daniella Campos reveló que no veía a su hermana hace muchos años, y que en el video ni siquiera era capaz de reconocer su voz. Incluso, dijo que su hija no conocía a su hermana.

Primer Plano intentó reunir a Denisse y Daniella Campos después de 20 años

Respecto al quiebre entre las hermanas, Denisse declaró en Primer Plano: «es algo que ella me hizo a mí. Si pudiera contárselo a todo el mundo, se lo contaría, me lo han preguntado varias veces».

«No se puede repetir en televisión las cosas que ella me ha hecho, es una persona demasiada pérfida para mí, no quiero decir un epíteto. Ella me hizo algo muy malo«, agregó.

«No me interesa tener relación con ella. Si se muere mañana, no estoy ni ahí, ni siquiera voy a ir», cerró Denisse, respecto a su hermana gemela.

Si bien en el programa del día domingo de Primer Plano, estuvo Denisse Campos, la idea original del programa era traerla junto a su hermana. Según información del medio La Hora, la cifra que le entregaron a Denisse por participar de la entrevista fue de 3 millones de pesos.

Por otro lado, Daniella habría rechazado la oferta del programa de Chilevisión, la cual ascendió hasta 5 millones de pesos, según el medio citado. La idea del capítulo era generar un cara a cara entre las hermanas, tras el quiebre en su relación.

La participación de Denisse Campos en el último capítulo de Primer Plano, terminó anticipadamente, luego de que fuera desmentida por los trabajadores del bar que agredió. En ese momento, Denisse decidió abandonar abruptamente el estudio de grabación, dejando a medias la entrevista.