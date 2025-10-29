Revelan que Marcianeke habría encontrado el amor en famosa actriz de cine para adultos: «Oficialmente juntos»
Se dio a conocer que una de las actrices de cine para adultos más conocidas de Chile sería la nueva conquista de Marcianeke.
Recientemente, se dio a conocer que Marcianeke estaría en una nueva relación. Ahora el popular artista urbano habría encontrado el amor en una popular actriz de cine para adultos.
Se trata ni más ni menos que Valentina Valencia, más conocida como Gatita Veve.
El medio La Hora dio a conocer que fuentes cercanas a Marcianeke habrían revelado que el romance «va en serio» y que estarían «oficialmente juntos».
Vale señalar que hasta ahora ni Matías Muñoz (nombre real del cantante) se han referido a la situación.
Sin embargo, en redes sociales circula un registro, en el que se ve a ambos muy cercanos.
Conoce más sobre Gatita Veve
Gatita Veve es una popular actriz de cine para adultos. La joven era testigo Jehová y durante el último tiempo ha dado mucho que hablar por grabar con productora, Brazzers.
De este modo, ha colaborado con populares actores de la industria como Jorni ENP. Incluso, hace aproximadamente un mes estuvo en RadioActiva. Instancia, en la que reveló que podría venir algo con el «Pelao Brazzers».
Además, en dicha oportunidad, Gatita Veve reveló que busca que se profesionalice este trabajo en Chile.
«Yo soy una de las que está hablando sin vergüenza del trabajo sexual en Chile, porque yo sé que es un tema súper importante», indicó.
Cabe destacar que recientemente en los Eros Awards fue reconocida como Mejor Actriz del Año Sudamérica
«Llevo menos de dos años en esta industria, me siento muy feliz, es algo que siempre busqué en mi vida. Lo encontré aquí con gente maravillosa», indicó Gatita Veve en su discurso tras su logro.
Por otro lado, hace un tiempo en conversación con FMDOS, se refirió a la complejidad que existe con encontrar el amor siendo actriz de cine para adultos.
«Es extremadamente difícil, pero es un buen filtro igual porque inmediatamente cuando uno empieza a salir con alguien y te das cuenta que es un tipo que no tiene respeto por las mujeres, te va a mirar en menos o te va a mirar como un objeto por decir mi trabajo», señaló.
