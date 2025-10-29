¿Qué pasará con el personaje de Héctor Noguera en «Aguas de Oro» de Mega tras su lamentable partida?

Durante la jornada de este martes, se dio a conocer la partida del reconocido actor nacional, Héctor Noguera, lo que generó gran impacto en el mundo de las artes.

Unos de los últimos proyectos, de lo que fue parte el intérprete de 88 años, fue «Aguas de Oro», teleserie de Mega.

En este proyecto, estrenado hace algunos meses, Héctor Noguera, hizo el papel de Ernesto Ruiz-Tagle, quien con su familia consigue recuperar sus tierras en el pueblo El Álamo.

¿Qué pasará con el personaje de Héctor Noguera en «Aguas de Oro»?

Tras la triste partida del reconocido actor chileno, surgieron dudas con respecto a qué pasará con el personaje de «Tito» Noguera, ya que la producción todavía no finaliza.

De este modo, resulta importante aclarar que el intérprete cada vez grabó menos. De hecho, empezó a aparecer solamente en videollamadas.

De hecho, durante este martes, en el matinal, Mucho Gusto, Daniela Demicheli, productora del área dramática de Mega, entregó detalles al respecto.

«Para nosotros fue un privilegio trabajar con él y que estuviera con nosotros hasta hace muy poquito», señaló.

Asimismo, dio a conocer que Héctor Noguera grabó su última escena en el canal hace dos meses. Esto después de que el mismo pidió no salir de la teleserie.

«Él nos pidió no salir de la teleserie, seguir grabando dentro de sus posibilidades y nosotros hicimos un cambio en la historia, que él se venía a Santiago a ver todo el tema de las tierras, cosa que pudimos hacer muy rápidamente, e hicimos FaceTime desde su casa», indicó Daniela Demicheli.

Además, la productora de Mega expresó que «él no se debería haber ido, no era lo lógico en la historia que él se fuera». Sin embargo, debido a su estado de salud y sus ganas de seguir, se tuvieron que hacer modificaciones.

Es importante mencionar que en el último capítulo de «Aguas de Oro» se emitió un homenaje, con grandes escenas de su personaje. «Gracias por venir a acompañarme en esta pelea y darme esta gran alegría», se indicó en el clip.

