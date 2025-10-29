Young Cister anuncia concierto 360° para presentar su nuevo álbum: dónde, cuándo y cómo comprar entradas

Luego de llevar a cabo un masivo listening party gratuito de su nuevo trabajo discográfico en Ñuñoa, Young Cister sorprendió a su fanaticada tras anunciar un nuevo e importante hito de su carrera.

El destacado cantante nacional dio a conocer que llevará cabo un show 360°, donde presentará su álbum «La Ciudad Nunca Duerme», el que se estrenará próximamente.

De este modo, Young Cister se tomará el Movistar Arena el 22 de enero del próximo año y promete entregar concierto inédito.

De acuerdo al intérprete, llegará al importante recinto a presentar su nuevo disco. Instancia en la que utilizará diversos recursos lumínicos y escenografías para darle vida al concepto de ciudad nocturna.

Young Cister busca ofrecer una experiencia inmersiva, donde el público participe activamente y sienta que forma parte de una película.

«Yo siento que tenemos muchas ideas, y son buenas, pero creo que esta vez deberíamos hacerlo en grande, llevarlo mucho más allá», indicó el cantante en un video promocional.

«Imagina que toda la cancha del Movistar Arena sea nuestro escenario, que montemos ‘La Ciudad que Nunca Duerme’ ahí mismo en el arena», agregó Young Cister.

«Yo nunca duermo, mis amigos nunca duermen, mi mente nunca duerme y el Movistar Arena tampoco va a dormir», adelantó sobre su show.

Cómo comprar entradas para el show de Young Cister en el Movistar Arena

La preventa de entradas para clientes de Banco de Chile iniciará el próximo lunes 3 de noviembre, a las 12:00 horas, mediante Puntoticket.

Por otro lado, la venta general para el show de Young Cister iniciará el miércoles 5 de noviembre, a las 12:00 horas o cuando finalice la preventa.

Vale señalar que los precios se encuentran entre $23.000 y $103.500. Revisa todos los valores a continuación:

