Fernando Solabarrieta comparte sentido mensaje tras la lamentable muerte de su padre: «Todos mis logros te los debo a ti»

Durante el domingo pasado, se dio a conocer la muerte de Ciro Solabarrieta, padre de Fernando Solabarrieta y nieto del exchico reality Nicolás Solabarrieta.

El fallecimiento ocurrió en la tarde del sábado 1 de noviembre y la noticia la entregó Nicolás mediante redes sociales.

«Gracias por todo y hasta siempre», señaló en una historia en su cuenta de Instagram.

Posteriormente, Nicolás Solabarrieta compartió un recuerdo junto a su abuelo y expresó: «De las pocas veces que te pude hacer reír, pero dentro de ti había una sonrisa eterna».

Fernando Solabarrieta comparte sentidas palabras tras la muerte de su padre

Luego de conocer la trágica noticia, el periodista deportivo compartió una fotografía en su cuenta de Instagram, en la que aparece junto a su padre, la que fue acompañado por unas sentidas palabras.

«Elegí esta foto porque estamos sonriéndole a la vida. Así quiero recordarte papá, con la alegría de saber que tuviste una linda vida, que conociste a tus nietos y te sentiste orgulloso de cada paso de tus hijos», comenzó señalando Fernando Solabarrieta.

«En el momento del adiós solo quiero decirte ¡Gracias! Gracias porque todos mis logros te los debo a ti, gracias por esa nobleza que marcaba tu vida y gracias por ese ejemplo de amor que se quedará para siempre en mi corazón», continuó el destacado comunicador.

Y para finalizar, Fernando Solabarrieta señaló: «Te amo con toda mi alma. Gracias eternas papi. ¡Descansa en paz!».

Tras esta publicación, el reconocido periodista recibió múltiples de apoyo por parte de sus seguidores y colegas. Entre ellos, Daniel Fuenzalida que le indicó: «¡Fuerza Fernando! Vas a empezar a recibir mensajes y lindos momentos que mandan desde arriba».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fernando Solabarrieta (@fersolabarrietac)

También te podría interesar: Pastelito entrega nueva actualización del estado de salud de Tachuela Chico: «Gracias por sus oraciones, y energías positivas»

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google