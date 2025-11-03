03 Nov, 2025. 11:05 hrs

Pastelito entrega nueva actualización del estado de salud de Tachuela Chico: «Gracias por sus oraciones, y energías positivas»

Pastelito compartió un post con una foto con su padre desde la clínica y entregó detalles sobre su estado de salud.

Por Iván López
Durante la semana pasada, en «Fiebre de Baile», Pastelito le dedicó su presentación a su padre Agustín Maluenda, conocido popularmente como Tachuela Chico, quien enfrenta un complejo estado de salud tras sufrir un infarto en Italia. De hecho, necesitaba someterse a una cirugía.

En dicha instancia, generó gran preocupación tras. No obstante, entregó una nueva actualización positiva a través de su cuenta de Instagram,

«Hoy domingo ya fui a ver a mi papito y está súper bien gracias a Dios, avanzando para su cirugía», señaló.

«Gracias, señor, gracias, padre celestial, por permitir tener a mi papá con una fe y unas ganas de vivir increíble. No sabes cuánto te amo, Papito, gracias, porque tú nos das ánimo, energía y mucho amor», agregó Pastelito.

Además, señaló que «muy pronto estarás en casa y tu salud estará al 100 y volverás a estar en tu pista con tu público que tanto amas». 

«Vamos muy bien papito, gracias a todos los me llenan de mensajes de amor, de cariño. Gracias por sus oraciones, y energías positivas», continuó sobre el estado de Tachuela Chico.

En tanto, para finalizar tuvo palabras de agradecimiento. «Agradecemos toda la familia a todo un país, los amigos, familia y personalidades internacionales del circo, que están al pendiente de mi papito, a todos muchas Gracias», expresó.

¿Por qué Tachuela Chico no ha sido operado?

Vale señalar que en conversación con LUN, Pastelito entregó detalles de por qué su padre no se ha sometido a la cirugía cardíaca.

«Apenas entró a la Clínica Alemana, le destaparon una arteria que venía complicada, pero lo que tiene ahora es una arteria que va directo al corazón que está tapada. Y esa cirugía no la pudieron hacer el jueves, porque uno de los exámenes no salió muy bien, estaba muy bajo. Así que tienen que estabilizarlo para que pueda entrar a la cirugía», contó.

De todos modos, aclaró que Tachuela Chico, «está bien de energía, lúcido, bromea bastante (…) Está súper bien cuidado y ya nos dijeron que no debería pasar de esta semana».

