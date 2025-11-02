Programa ha arrasado en sintonía desde su estreno: Así quedó el rating prime del sábado 1 de noviembre

Desde el estreno del nuevo programa de humor de Mega, Coliseo, ha sorprendido quedándose con el rating prime del sábado semana a semana.

Cabe recordar que el programa busca llevar a un humorista a la próxima edición del Festival de Viña del Mar, bajo el criterio del jurado, compuesto por Álvaro Salas, Pamela Leiva, Jorge Alís y Myriam Hernández.

Así quedó el rating prime del sábado 1 de noviembre

Acorde a datos de La Cuarta, la noche de este sábado no fue la excepción, y el programa de humor de Mega, Coliseo, se quedó con el primer lugar en sintonía durante las 22:08 y las 01:01. En específico, el estelar marcó un rating de 426.279 personas por minuto en promedio, superando ampliamente a su competencia.

El segundo puesto quedó, aun con buenos números, en manos de Canal 13, con su programa cultural y de viajes, «Siempre Hay Un Chileno«. En la misma franja horaria, la propuesta de Canal 13 registró un promedio de sintonía de 349.571 personas por minuto.

Un poco más atrás, y de forma sorpresiva, quedó TVN, con la novela religiosa «Rey David«. El canal estatal logró superar a un competidor e instalarse en el tercer lugar, con un promedio de 325.843 espectadores por minuto, solo un poco por detrás del segundo puesto.

En el último puesto de los canales más importantes del país en este horario, quedó Chilevisión, con «La Divina Comida«. El formato que fusiona conversación, entrevista y gastronomía quedó bastante lejos de su competencia, promediando 220.473 espectadores por minuto.

