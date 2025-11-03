Ricardo Arjona regresa a su casa y tiene 23 conciertos sold out en Guatemala

Después de más de dos décadas sin presentarse en la Gran Sala Efrain Recinos, sala principal del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, Ricardo Arjona llevará a cabo una residencia artística en dicho lugar.

El evento ha generado gran emoción, ya que han pasado más de 20 años desde que el querido artista se presentó en este escenario. De este modo, simboliza un reencuentro íntimo con sus raíces y con el público que está con él desde sus inicios.

«Si alguna vez tuve una deuda con mi país, creo que la voy a empezar a saldar en estos conciertos», mencionó Ricardo Arjona.

Ricardo Arjona vuelve a casa

Para Ricardo Arjona, presentarse en la Gran Sala «es como cantarle al corazón de su tierra». En este recinto, la acústica, la historia y la emoción se fusionan con una puesta en escena minimalista y teatral inspirada en los murales y la arquitectura del recinto

Las primeras 15 fechas se agotaron rápidamente. De este modo, se sumaron otras ocho fechas y se totalizaron 23 conciertos sold out en poco más de una hora. Vale señalar que cada fecha tiene aforo de 2,048, lo que la hace una experiencia exclusiva e irrepetible.

«Quiero quedarme un rato en casa» expresó Ricardo Arjona, sobre el formato que el define como una residencia artística, no una gira.

Los conciertos serán íntimos y acústicos, con nuevas versiones de exitosos clásicos como «Historia de un taxi» y «Fuiste tú», junto a temas del álbum SECO, que se lanzó a inicios de año.

Vale señalar que meses previos, Ricardo Arjona compartió registros de Antigua Guatemala, el Lago de Atitlán y Quetzaltenango, lugares que de acuerdo a fuentes cercanas, inspiraron composiciones inéditas que podrían ver la luz en esta la residencia.

Estas funciones marcan el inicio de la gira «Lo Que el Seco No Dijo» que después de Guatemala llegará a Chile y otros países.

