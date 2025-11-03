Canal de televisión se despide definitivamente de Chile y le pone fin a sus transmisiones

Este fin de semana, un canal de televisión le puso fin a sus transmisiones en nuestro país y se despidió de manera definitiva de Chile.

El canal en cuestión es Más Chic. Señal de pago argentina que por cerca de 10 años emitió contenidos relacionados con el estilo de vida, la decoración y el bienestar.

Vale señalar que esto se había anunciado anteriormente por parte de plataformas como Zapping, Claro y VTR, quienes ya habían adelantado a los usuarios que la señal se iba a dejar de emitir.

De acuerdo a Zapping, el motivo de la salida del canal habría sido por parte del titular. Vale señalar que esto se hizo efectivo el sábado 1 de noviembre,

El reemplazo de Más Chic

De acuerdo a ADN, AMC Series, canal de AMC Networks llega como reemplazo del canal que cerró sus transmisiones en Chile,

«Aquí encontrarás grandes producciones como «The Walking Dead», la serie más vista en la historia de la TV paga, y otros títulos aclamados por la crítica y los fanáticos, llenos de historias audaces y originales que te harán maratonear sin parar», indicaron desde Zapping con respecto al cambio.

Vale señalar que otros programas que se emiten en la señal son Turn: «La historia no contada», «The Son», «Brockmire», «Soulmates», «True Crime Story», «Stan Against Evil», «Comic Book Men» y más.

«AMC Series ofrece una selección curada de contenido con el prestigio y calidad que solo la marca AMC puede garantizar», señalaron.

