Ricardo Montaner vuelve a Chile con «El Último Regreso World Tour 2026»: Cuándo es y cómo comprar entradas

Ricardo Montaner no aguantó más y luego de varios años alejado de los escenarios, una de las voces más populares de la música de habla hispana regresa a Chile con El Último Regreso World Tour 2026.

Vale señalar que esta gira mundial es una declaración de amor que llegará a diversos escenarios del mundo.

Ricardo Montaner regresa a Chile

La pausa terminó. El querido cantante regresa a los escenarios con hambre de cariño, el que se sacia con el aplauso de sus millones de fieles seguidores.

Sin embargo, esta gira no es solamente un regreso, sino que también es una renovación de votos. Son cuatro décadas de trayectorias que se traducen en un espectáculo que celebra su legado y su conexión con el público.

«Un día me detuve… Pero ya no puedo más. Los espero en el Tour El Último Regreso», indicó Ricardo Montaner.

En el caso de Chile, el cantante llegará el 4 de junio de 2026 al Movistar Arena.

Las entradas salen a la venta, mañana 4 de noviembre, a las 12:00 horas a través del sistema Puntoticket.

Además, «El Último Regreso» también aterrizará en países de América como Argentina, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Estados Unidos, y República Dominicana. Posteriormente, llegará España, Francia, Italia y otros destinos de Europa

Esta gira no solo marca su vuelta a los escenarios, sino también una declaración de amor a sus fans. Tras años de silencio, Ricardo Montaner vuelve y promete un show lleno de emoción, historia y sentimiento.

