El icónico festival Love The 90s llega a Chile con potente parrilla: Fecha, lugar, artistas y cómo comprar entradas

¡Atención nostálgicos! El mayor festival noventero de España aterriza por primera vez en nuestro país. Se trata de Love The 90s Chile, un evento que promete revivir la mejor época de la música dance y pop con una jornada cargada de hits, energía y recuerdos imborrables.

El evento se llevará a cabo el domingo 29 de marzo de 2026 en Espacio Riesco. Se espera que sea una experiencia única para quienes crecieron con los ritmos que dominaron las radios y discotecas de los noventa, con un cartel que reúne a destacados nombres de la década.

La parrilla artística está compuesta por Haddaway, Jenny de Ace of Base, La Bouche, Dr. Alban, Alice DJ, Proyecto Uno, Mr. President, Snap!, Daisy Dee de Technotronic, Corona, Safri Duo, Ann Lee, Whigfield, Paradisio y Jumper Brothers.

El festival, que ha sido un éxito rotundo en Europa, promete llegar con esa misma vibra a Chile con un espectáculo lleno de luces, visuales, e himnos que marcaron a toda una generación. Se espera que canciones como «What is Love», «Rhythm is a Dancer», «Be My Lover» o «Saturday Night» suenen vivo para llenar de nostalgia a los presentes y encender la pista de baile.

De este modo, Love The 90s Chile será una cita imperdible para los amantes de los clásicos noventeros. Una oportunidad perfecta para revivir los sonidos y la energía de una de las décadas más recordadas de la música.

¿Cómo comprar entradas para Love The 90s Chile?

Las entradas están disponibles a través del sistema PuntoTicket. Vale señalar que todavía hay entradas generales disponibles en las preventas.

Por otro lado, para conocer más información sobre Love The 90s Chile, se puede revisar el sitio web oficial del evento.

