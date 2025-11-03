Lluvia en la Región Metropolitana: Allison Göhler sorprendió en CHV tras anunciar el regreso de las precipitaciones a Santiago En la mañana de este lunes, la meteoróloga de CHV entregó su pronóstico del tiempo para los próximos días y reveló cuándo podría volver la lluvia en Santiago. Escucha las palabras de la especialista a continuación.