Popular cantante chileno está internado tras trágico accidente de tránsito: su hermano falleció luego del incidente

Durante el pasado fin de semana, Miguel López, popular personaje de redes sociales vinculado al mundo de la música, dio a conocer una lamentable noticia.

Resulta que dio a conocer que dos de sus hijos sufrieron un accidente, el que terminó con la vida de uno de ellos.

El joven fallecido fue Maycol, quien tenía 17 años y cursaba cuarto medio en el Colegio Alcántara de Peñalolén.

Por otro lado, el cantante urbano Alex Got, fue internado de urgencia en la UTI, donde se encuentra grave.

Miguel López denunció que sus hijos fueron chocados por un camión que se fugó tras el incidente.

De acuerdo a los antecedentes que se manejan, tras el accidente, el cantante urbano, quien ha trabajado con destacados artistas de la escena urbana como El Bai, Drako Mafia y Jamby el Favo quedó grave, por lo que fue llevado por los equipos de emergencia a un hospital en Valparaíso.

Frente a esto, Miguel López, conocido por su nombre en redes sociales, miguel_angel_4444 dio a conocer la lamentable noticia a través de unos videos. De este modo, también pidió ayuda para encontrar al chofer que se dio a la fuga tras el trágico accidente.

«Primero que nada quiero dar las gracias a todas las personas que me han ayudado, a los paramédicos, bomberos y al hospital de Valparaíso. A pesar de que falleció el Maycol, tengo al Alex aquí… Ellos hicieron todo lo posible por salvarlo, para rescatarlo, sacarlo del auto», señaló.

Además, indicó: «Ya tengo la patente y el nombre del camión, gracias a la gente que me ayudó en redes sociales. Por favor, te lo pido por el amor de Dios, entrégate. Me mataste a mi hijo, lo dejaste tirado… paga tus culpas como corresponde».

Alex Got, el cantante que está internado tras grave accidente

De acuerdo a lo informado por AR13, el cantante permanece grave en la UTI.

Alex Got cuenta con más de 59 mil oyentes mensuales en Spotify. Dentro de sus canciones más destacadas se encuentra «Prófuga», «Maquiavélico» y otras.

Durante su carrera ha colaborado destacados artistas nacionales como Cris MJ, El Bai y Benji Gramitos.

Además, también ha trabajado con cantante puertorriqueños como Falsetto, Nova la Amenaza, entre otros.

