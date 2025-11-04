Mega es condenado a pagar millonaria multa por emitir contenido inapropiado en horario de protección de menores

Recientemente, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó una multa impuesta a Mega por emitir un comercial inapropiado durante el horario de protección de menor.

Esto se debe a un comercial sobre un casino online. De este modo, el tribunal rechazó un recurso de ilegalidad que presentó el canal ubicado en Vicuña Mackena contra la sanción que le impuso el Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

Según este organismo, la emisión de esta propaganda vulnera «la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud».

Este comercial apareció en pantalla el 21 de noviembre de 2023, entre 21:15 y 12:17 horas. Y en dicho periodo el horario para adultos (considerando también comerciales) iniciaba a las 22:00 horas. Mientras que ahora comienza a las 21:00 horas.

Vale señalar que la multa a Mega supera las 80 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Esto se traduce en un poco más de 5.5 millones de pesos.

Los motivos de la multa a Mega

CNTV argumentó que emitir spots de casinos o juegos de azar de apuestas online «podría dañar seriamente la salud y el desarrollo físico y mental de los menores de edad, pudiendo con ello incidir negativamente en el proceso formativo de su espíritu e intelecto».

En tanto, desde Megamedia se defendieron. «Las piezas publicitarias destinadas a promover apuestas deportivas en redes digitales, específicamente, el deporte de pelota, el ‘fútbol’, son perfectamente lícitas y legítimas», expresaron.

Sin embargo, desde la Corte de Apelación se indicó que la sanción no fue impuesta por tratarse de una actividad ilícita, sino que porque es un «contenido exclusivo para adultos dentro de la franja horaria de protección al menor previamente definida por el CNTV».

