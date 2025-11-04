«Siempre es difícil quedar cesante»: Reconocida periodista alza la voz tras ser despedida de TV+

Recientemente, se conoció un importante cambio en área de prensa del canal TV+. Resulta que los periodistas Claudia Salas y Matías Burboa, ambos exintegrantes de Canal 13 y Mega, fueron despedidos.

Vale señalar que los comunicadores formaban parte del equipo del programa «TV+ Informa». Espacio de noticias conducido por Ivette Vergara y Álvaro Escobar que a partir del lunes sale de pantalla.

Claudia Salas se sincera tras ser despedida de TV+

En conversación con LUN, Salas señaló: «El viernes en la noche sacamos al aire el programa con Matías Burboa, el editor, y al terminar nos contaron que se acaba y, por ende, nuestro vínculo con el canal».

Además, la periodista expresó: «Siempre es difícil quedar cesante, me trae recuerdos de una etapa muy dura que estuve un año y medio sin encontrar trabajo, pero tampoco fue sorpresivo porque el canal se está achicando tanto en contenidos como infraestructura».

Y si bien lamenta su salida de TV+, valoró la experiencia que obtuvo. «Y como de todos los lugares donde he trabajado, me llevo también amigos y compañeros de canal excelentes», indicó.

Con respecto, al su futuro laboral, indicó que «hace rato que me gustaría volver a un canal grande a hacer lo mío»

Es importante señalar que en marzo, TV+ le puso fin a otro proyecto, del cual Claudia Salas formaba parte. Hablamos de «Toc Show».

La periodista estuvo en el último periodo del espacio nocturno conducido por Juan Carlos «Pollo» Valdivia.

Además, cabe destacar que tras ser despedidos de «TV+ Informa», Matías Burbua recurrió a su cuenta de Instagram, donde señaló: «Me despidieron. Así que voy a trabajar acá hasta finales de noviembre. ¿Da pena? Por supuesto que sí, pero son cosas que pasan. Las historias siguen, esta hermosa comunidad no se acaba, solo mi paso por TV+».

«Ya hoy empiezo la búsqueda de peguita», añadió en dicha oportunidad.

