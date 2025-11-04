Surfestival llega con todo este 2026 con fechas en Pichilemu y Coquimbo: Conoce los artistas confirmados y cómo comprar entradas

Surfestival, que cada año marca las vacaciones, ya informó sus fechas de este 2026 y los artistas que se presentarán en sus dos versiones.

Vale señalar que de manera inédita, el festival saldrá de Pichilemu y llegará a Vive Peñuelas de Coquimbo, el sábado 31 de enero.

Por otro lado, la segunda fecha será el sábado 14 de febrero en el Condominio Pancora de Pichilemu.

De este modo, con dos jornadas cargadas de música, arte, surf y actividades para el público de todas las edades, el Surfestival celebrará 20 años de historia.

Artistas confirmados del Surfestival

La fecha en Coquimbo/La Serena va a contar con la presencia de The Wailers, popular grupo jamaicano de reggae que está celebrando los 40 años del exitoso álbum «Legend». De este modo, se viene una oportunidad única para revivir clásicos que interpretaron con Bob Marley.

Además, esta instancia también contará con la banda canadiense de reggae-pop Magic!, Los Tetas, Katteyes, Akriila, DrefQuila, Amigo de Artistas, Consequence of Energy, Dave Polo y D´ContraCacho.

Por otro lado, el Surfestival Pichilemú tendrá a Cultura Profética, a los legendarios Israel Vibration, Los Tetas, Bahiano, Katteyes, Akriila, Quique Neira, Harry Nach, Consequence Of Energy, Dave Polo, The Alive, Spiral Vortex, Seamoon, Aura Bae, El Shaaki, Santa Cochiguagua, Tao’A (Rapa Nui), Casa Calma, Zentinela, Runakam, Dal Mar y Alfonsina.

Vale señalar que las entradas se pueden adquirir a través de Puntoticket. Hay una venta exclusiva con un 30% de descuento para clientes Santander entre 4 y 6 de noviembre (o hasta que termine el stock). Por otro lado, desde el 6 de noviembre o hasta que finalice el stock iniciará la preventa. Y cuando finalice la preventa, iniciará la venta general.

Surfestival nació en 2006, después de que un grupo de amigos, en un viaje por Chile en motorhome, se le ocurrió unir la música, el arte y la cultura del surf en un evento.

Y actualmente, el evento se ha transformado en un festival consolidado que convoca grandes artistas y que también busca potenciar el cuidado medioambiental, la protección del borde costero y sus rompientes, la conexión con la naturaleza y la pasión por el mar.

