Popular creador de contenido chileno fue herido en balacera en Concepción que terminó con un muerto

Durante el pasado fin de semana, se llevó a cabo una balacera en Concepción que provocó la muerte de un joven y también personas heridas. Una de ellas, fue un popular creador de contenido, quien es conocido como Dr. Maki Gero.

Este es el representante y «cuidador» del viral Tío René. Ambos han ganado gran fama por videos compartidos en redes sociales, participación en eventos y ser parte de los realities digitales de Diego González.

Este incidente se desarrolló en el local Museum, ubicado en Concepción, cerca las 7:40 horas. Vale señalar que este establecimiento ya había sido clausurado en dos oportunidades anteriormente (2010 y 2021).

En la madrugada de dicho día, desde el mismo local promocionaron un evento en el marco de Halloween, Además, invitaban a un after en el mismo lugar.

Dr. Maki Gero termina herido tras balacera en concepción

Luego de la balacera, un joven de solamente 19 años perdió la vida. Mientras que dos personas resultaron heridas.

Vale señalar que a través de redes sociales, se viralizó un registro del Dr. Maki Gero, en el cual aparece tirado en el piso para evitar los disparos.

Luego, a través de un video, explicó lo que pasó y dio a conocer que fue herido, pero que no se encuentra grave y que fue trasladado al Hospital Regional de Concepción.

«Lo único que atine fue tirarme a tierra y gracias a Dios no fue tan grave. Cómo que me rozó una bala en la mano, pesqué mi auto y me fui solo al hospital regional», indicó el cuidador del Tío René.

Además, hizo un llamado a sus seguidores a que se cuiden de los «after». De este modo, aconsejó tener precaución y uso como ejemplo a Carlitos Vera, quien también recibió un impacto de bala en un contexto similar.

También te podría interesar leer: Mega es condenado a pagar millonaria multa por emitir contenido inapropiado en horario de protección de menores

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google