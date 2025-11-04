Festival del Huaso de Olmué 2026: revelan la parrilla artística del esperado evento

Cada vez falta menos para que el esperado Festival del Huaso de Olmué 2026, el que se va a realizar entre el 15 y 18 de enero en El Patagual.

El certamen se emitirá por las plataformas de TVN y su señal internacional, TV Chile, gracias a la alianza con Bizarro Live Entertainment.

Esta 55º versión del Festival del Huaso de Olmué, será conducido por la popular dupla de María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes.

Y durante la jornada de este martes se dieron a conocer a los artistas que dirán presentes en el certamen, y los días en que se presentará cada uno.

Artistas confirmados para el Festival del Huaso de Olmué 2026

Durante el 15 de enero, se presentarán Musical Chileno, Myriam Hernández, Paul Vásquez y Nicole.

Por otro lado, la parrilla del viernes 16 de enero, está conformada por Los Patiperros (ganadores del Festival de Olmué 2025), Hijos de Mariana de Osorio, Luck Ra, Erwin Padilla. Mientras que los encargados de cerrar la jornada son Alanys Lagos y Toly Fu

En tanto, el sábado 17 de enero, en el Festival del Huaso de Olmué 2026 se presentarán Los de San Pablo, Américo, León Murillo y Gepe.

Mientras que en el transcurso del domingo 18 de enero, la última noche del evento, estarán Silvanita y Los del Quincho, Campeones de Cueca de Olmué 2025, Ráfaga, un artista por confirmar y Entremares.

De este modo, solamente queda esperar para que desde la organización revelen al artista que falta por anunciar para la última fecha.

Es importante mencionar que esta versión del Festival del Huaso de Olmué contará con su tradicional Competencia Folclórica. Instancia que busca destacar lo mejor de la música de raíz nacional.

De esta manera, artistas con canciones originales de cueca, tonada, vals, guaracha o trote pueden enviar sus canciones hasta el 14 de noviembre.

Por otro lado, las entradas para el Festival del Huaso de Olmué se pueden adquirir a través de Puntoticket.

