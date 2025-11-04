Teletón estrena su propio canal para ver en vivo la esperada gira: revisa cómo acceder a él

Recientemente, se dio a conocer un nuevo hito de la Teletón 2025. Se trata de la creación de Teletón Channel (Canal 6), señal exclusiva de Zapping que transmitirá en vivo todas las jornadas de la Gira Teletón.

Recordemos que este recorrido de esta actividad se dividirá en dos. Desde el 4 al 8 de noviembre se llevará a cabo en la zona norte. Mientras que en la zona sur, será desde el 18 al 22 de noviembre. De este modo, se llegará a diversas ciudades desde Arica hasta Castro.

Vale señalar que en cada parada se llevarán a cabo shows gratuitos, presentaciones musicales y actividades familiares que buscan seguir reforzando el espíritu de unión que caracteriza a la cruzada solidaria.

Detalles de la Gira Teletón 2025

Dentro de los artistas que estarán en la Gira Teletón se encuentran Pablito Pesadilla feat Marcianeke & Toly Fu, Polimá Westcoast, Emilia Dides, Saiko, La Combo Tortuga, Gino Mella, Zúmbale Primo, Paula Rivas, Fran Maira, Inti Illimani, Franco «El Gorila», Sigrid Alegría, Los Claveles y más. En tanto, para los niños también se presentará Pulentos, Sinergia Kids y El Mundo de Christell

Además, la actividad contará con destacados animadores y embajadores que conducirán los shows. Acá destacan nombres como de nuestro querido Daniel Fuenzalida, Millaray Viera, Rafael Araneda, Juan Pablo Queraltó, Martín Cárcamo, Rodrigo Sepúlveda, María Luisa Godoy, Priscilla Vargas, Eduardo Fuentes, José Miguel Viñuela, Julián Elfenbein y más.

Asimismo, influencers como Oliver Börner, Eskarcita, Julitroz e iCata estarán compartiendo contenido desde diversas ciudades.

Por primera vez, la gira Teletón culminará en Castro, en la Plaza de Armas de Chiloé, luego de un recorrido en tren desde Santiago hasta Los Lagos, gracias a una alianza con EFE.

La transmisión en Teletón Channel estará disponible para suscriptores de Zapping sin costo adicional.

