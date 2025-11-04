Lluvia en la Región Metropolitana: Allison Göhler reveló cuándo se desarrollarían precipitaciones y la cantidad de agua que caería

Si bien estamos en pleno periodo de primavera y últimamente se han registrado altas temperaturas en la capital del país, hace un tiempo se viene pronosticando lluvia en la Región Metropolitana.

En este sentido, en la mañana de este martes, la meteoróloga, Allison Göhler dio a conocer cuándo se registrarían precipitaciones en la capital del país y la cantidad de agua que caería.

Revisa cuándo llegaría la lluvia en la Región Metropolitana, según Allison Göhler

Antes de revelar cuándo llegaría la lluvia en la Región Metropolitana, la especialista de CHV adelantó que «va a ser un noviembre un poco más fresco, no tan cálido».

Luego indicó que las precipitaciones se registrarían el jueves. «Principalmente en la tarde, después de las 4 o 5 de la tarde», aclaró Allison Göhler.

«Es poquito, no se entusiasmen. Va a ser de 0 a 3 milímetros. No es mucho lo que va a caer en la capital», agregó con respecto a la intensidad de la próxima lluvia en Santiago.

Revisa cómo estará el clima en los próximos días en la capital

Allison Göhler dio a conocer que para mañana, miércoles 5 de noviembre, se espera una máxima de 25 grados y una mínima de 9 en la capital del país.

Por otro lado, en el transcurso del jueves, jornada en la que llegaría la lluvia en la Región Metropolitana, la temperatura más alta sería de 19 grados y la más baja de 10 grados, según la especialista.

Mientras que durante el viernes 7 de noviembre volvería a subir la temperatura en Santiago. La máxima sería de 24 grados y la mínima de 6.

Además, Allison Göhler adelantó que para el «sábado y domingo se ve solcito, pero el lunes de nuevo nubosidad. Así que atentos».

