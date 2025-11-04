Shirel anuncia concierto en Teatro Súbela: Revisa la fecha y cómo comprar entradas

Recientemente, la destacada cantante chilena, Shirel anunció un nuevo e importante hito de su carrera artística. Se trata ni más ni menos que de un concierto en el Teatro Súbela. Evento que está programado para el jueves 4 de diciembre, a las 21:00 horas.

Vale señalar que este ha sido un gran año para la artista nacional. Viene de presentar un adelanto de su nuevo disco, el sencillo «RARA» con el que encabezó los rankings de radios del país. También fue seleccionada por la FIFA para cantar la canción oficial de la Copa Mundial Sub-20 llamada «El alma en la cancha (olé,olé, olé)».

Shirel anuncia concierto en Teatro Súbela

Y por si fuera poco, ahora Shirel sorprende a sus fans tras anunciar este concierto en Teatro Súbela.

De este modo, se espera que en esta instancia, la cantante repase éxitos como «Otra Mujer», «Libre Albedrío», «Romper Platos», «Scarlett O’hara» y «Te Solté» y más.

Las entradas para el concierto se encuentran disponibles a través del sistema Ticketmaster. Estas tienen un precio de $15 mil.

Es importante mencionar que durante estos días, Shirel ha dado que hablar por su primera nominación a los Latin Grammy, donde está destacada en la categoría «Mejor Canción de Rock» junto a la cantante Renee como compositora en «La Torre».

La cantante chilena se dio a conocer en el mundo de la música tras su participación en «The Voice Chile». Desde entonces, ha destacado por su propuesta única, donde fusiona el pop con diferentes ritmos, mostrando su versatilidad

De este modo, sus fanáticos no pueden dejar pasar la oportunidad de disfrutar de la música de Shirel en vivo y repasar su carrera artística, escuchar sus últimos singles y las sorpresas que tiene preparadas.

De hecho, Shirel dio a conocer que previo al concierto estrenará una nueva canción.

Ver esta publicación en Instagram

