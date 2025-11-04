Actor que fue parte de «Soltera otra vez» pasa difícil momento: reveló que su hijo padece delicada enfermedad

El actor nacional Juan José Gurruchaga, conocido por su participación en proyectos como «¿Dónde está Elisa?»y «Soltera otra vez», reveló recientemente que vive una compleja situación familiar. Resulta que en redes sociales contó que su hijo Juan de 11 años, padece una delicada enfermedad.

En el marco del Día Mundial del Síndrome de Lennox-Gastaut, el intérprete compartió un video, en el que entregó detalles de esta afección.

«Ya son casi cuatro años desde el diagnóstico y ha sido un proceso muy complejo para toda nuestra familia», comenzó diciendo.

«Es un tipo de epilepsia de difícil manejo, con muchas crisis permanentes, a pesar de todos los medicamentos que él toma. Pero, al igual que muchas otras familias con seres queridos con epilepsia, en este caso hiperrefractarias, seguimos en pie, buscando siempre cómo disminuir, controlar las crisis y mejorar, especialmente, su calidad de vida», añadió.

El mensaje de Juan José Gurruchaga en el Día del Síndrome de Lennox-Gastaut

Además, el popular actor expresó: «En este día quiero enviar un abrazo cariñoso, porque frente a la dificultad de la medicina, que muchas veces no logra estabilizar las crisis, el amor creo que es lo más importante. Que nunca les falte».

En este sentido, Juan José Gurruchaga tuvo palabras de agradecimiento para quienes lo han apoyado. «Quiero agradecer toda la energía hermosa de quienes se han tomado el tiempo para alentarnos en este camino», expresó.

«En relación a la epilepsia y sus posibles tratamientos, estamos en eso, en un ensayo y error de distintos métodos y entradas y salidas de distintos medicamentos», finalizó el intérprete, que fue parte de «Soltera Otra Vez».

Vale señalar que desde la Liga de la Epilepsia, indican que el Síndrome de Lennox-Gastaut es un tipo poco común de epilepsia. Esta genera diversas crisis que afecta al desarrollo neurológico e intelectual en la infancia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Liga Epilepsia (@ligaepilepsia)

También te podría interesar: Popular creador de contenido chileno fue herido en balacera en Concepción que terminó con un joven fallecido

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google