«Lo dijimos hace un año»: Impacto por predicción de Latife Soto que ya se estaría cumpliendo
A través de sus redes sociales, Latife Soto sacó pecho y aseguró que se estaría cumpliendo una predicción que lanzó hace un tiempo.
Latife Soto constantemente está dando que hablar con sus predicciones relacionadas con la actualidad del país. De este modo, las que están relacionadas con la economía en Chile.
En este sentido, a través de sus redes sociales, la guía espiritual sorprendió tras asegurar que se cumplió una predicción que lanzó hace cerca de un año.
La predicción de Latife Soto que se estaría cumpliendo
Resulta que a través de una historia compartida en su cuenta de Instagram, la guía espiritual compartió una captura de una noticia. Esta se relaciona con el embargo a las cuentas bancarias de diversos usuarios de parte de la Tesorería General de La República (TGR) debido a deudas del CAE.
En concreto, Latife Soto publicó una foto de la revelación del humorista Benjamín Pollo Castillo, quien dio a conocer que fue embargado. El influencer dio a conocer que después de intentar hacer una una transferencia notó que su cuenta estaba en cero. De este modo, aseguró que le embargaron más de 20 millones de pesos.
En este sentido, la guía espiritual reaccionó y expresó: «Lo dijimos hace un año atrás, que era algo que cobrarían, y hartas personas me hicieron caso y pagan hace un año cuotas pequeñas… Les sirvió mi aviso».
Es importante mencionar que este cobro de la TGR por las deudas del CAE ha dado mucho que hablar durante los últimos días. Esto debido a que múltiples personaa han denunciado en redes sociales que sus cuentas fueron vaciadas.
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