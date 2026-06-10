Famosa pareja del espectáculo confirma reconciliación tras tristes episodios: «Era necesario tomarnos un tiempo»
La pareja estuvo por meses distanciada. Tiempo que al parecer sirvió para que pudieran retomar su relación.
Hace un tiempo, Bruno Zaretti y Sofía Bascuñán dieron mucho que hablar por estar separados por cerca de tres meses luego de vivir un complejo momento. Resulta que perdieron dos embarazos.
De este modo, luego de tres años viviendo juntos, Sofía se fue a su departamento. Mientras que el bailarín se quedó en la casa que compartían.
En este sentido, la pareja estuvo distanciada y cada uno se dedicó de lleno a su carrera profesional. Sin embargo, hace unas semanas volvieron a hablar y pudieron retomar su relación.
Bruno Zaretti y Sofía Bascuñán retoman su relación
En conversación con Las Últimas Noticias, el bailarín indicó: «Al principio fue difícil sentarnos a hablar sobre nosotros. Creo que este tiempo fue necesario y maravilloso para analizar realmente lo que queríamos».
«Quizás la gente toma como algo feo la distancia, pero era necesario tomarnos un tiempo», reconoció Bruno Zaretti.
En este sentido, señaló que en el tiempo que estuvieron distanciados se dieron cuenta que a veces falta algo más que amor. «Cuando uno atraviesa momentos tan difíciles como los que vivimos, entiende que el amor por sí solo no siempre alcanza; también hacen falta tiempo, madurez y espacio de cada uno para sanar», indicó.
Además, reconoció que les sirvió tomarse este tiempo. «Creo que ambos crecimos mucho durante este proceso. A veces la distancia no separa; también puede ayudar a entender con más claridad lo que uno siente», mencionó Bruno Zaretti.
Por otro lado, reconoció que siguen teniendo planes de formar una familia. «La familia sigue siendo un sueño muy importante para nosotros. Las experiencias que vivimos nos enseñaron que hay cosas que no siempre suceden cuando uno las planifica y aprendimos a respetar mucho más los tiempos de Dios», mencionó.
Asimismo, reconoció que actualmente están juntos en un viaje a Perú que Zaretti tenía planeado con Axe Bahía y que ella se sumó. «Siento que estamos disfrutando el presente de una manera más consciente, valorando las pequeñas cosas y agradeciendo la oportunidad que nos dio la vida de reencontrarnos», indicó.
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