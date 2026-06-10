Bad Gyal se rinde ante el talento nacional: «Chile tiene mucha personalidad e identidad en lo que hace»

Bad Gyal, quien atraviesa un gran momento de su carrera tras el lanzamiento de su álbum «Más Cara», conversó recientemente con Jaime Proox y Rosinelli. Instancia, en la que entregó detalles de la conexión que tiene con Chile y su próxima presentación en nuestro país.

«He sentido mucho, mucho apoyo por parte de mis fans chilenos con este disco y con mi carrera en general. Pero con este disco otra vez me han demostrado que están conmigo a tope«, confesó la intérprete de «Chulo».

«Desde bien temprano en mi carrera he sentido siempre un amor incondicional y muchísimo apoyo. Estoy muy agradecida», añadió la española.

Luego, fue consultada sobre su opinión del panorama musical en Chile. En este sentido, Bad Gyal confesó que ve una escena «muy rica».

«Siento que Chile es un país que tiene muchísimo talento. Yo me pierdo porque salen muchísimos exponentes nuevos, súper talentosos», explicó.

Además, indicó: «Siempre lo he dicho que para mí Chile tiene mucha personalidad y tiene mucha identidad en lo que hace».

Bad Gyal no esconde sus ganas de presentarse en el Movistar Arena

El próximo 16 de octubre, la artista española se presentará en el Movistar arena con su gira «Más Cara World Tour», donde presentará su nuevo disco y sus grandes éxitos.

En este sentido, Bad Gyal no escondió las ganas que tiene de presentarse ante el público nacional.

«Tengo muchas ganas de tener este momento con mis fans chilenos que me apoyan tanto y sé que han apoyado mucho el álbum», expresó.

De este modo, aseguró que quiere «sentir la energía del público en primera persona y de vivir este momento con ellos porque el calor de Chile siempre es increíble y se les echa de menos».

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