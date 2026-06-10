«¿Cómo se va a casar con un h… tan penca? Si supuestamente es una persona inteligente»: El nuevo descargo de Camilo Huerta

Luego de su quiebre con su exesposa, Marité Matus, Camilo Huerta ha estado en el centro de atención. Además, ha dado mucho que hablar con su reciente ingreso al reality de Canal 13, Vecinos al Límite.

En este sentido, recientemente sorprendió con una declaración relacionada con su expareja. Esto después de que le consultaron si es que le gustaría ser padre.

«Yo decidí no tener hijos. Me casé con ella (Marité Matus) pensando en no tener hijos. Ella iba a ser mi mujer toda la vida, sus hijos iban a ser mi vida, íbamos a tener vida de familia, para pasarlo bien y acompañarnos y todo», señaló Camilo Huerta.

Camilo Huerta habla de su quiebre con Marité Matus

Además, en esta oportunidad, el chico reality indicó: «Hoy no sé, y no sé si formaría una nueva relación tampoco. Hoy tengo una necesidad de contención».

En este sentido, Camilo Huerta quiso desmentir algunas declaraciones de Marité Matus.

«Dijo que yo tenía una relación con la Trini, otra con otra mina del gimnasio que supuestamente me manda fotos, y otra que no puedo contar porque cuando se destape va a quedar la cag… Todo eso lo inventó mi ex mujer, es mentira. Nunca he tenido una relación con una alumna mía… cuando tengo pareja lo entrego todo, ¿para qué voy a ser infiel?», lanzó el particpante de Vecinos al Límite.

En este contexto, Camilo Huerta indicó: «Yo creo que empezó a inventar estas cosas porque se desesperó por la bronca que tiene con la Pamela Díaz. Yo le fui a dar una entrevista a la Pamela en su programa, y como la Pame es viva, pesada y maquiavélica, dijo que en esa entrevista la iba a hacer cag… Y no era cierto, si fue una entrevista buena onda donde no dije nada. Entonces ahí salió mi ex con lo del divorcio culposo».

Asimismo, el exchico Yingo aseguró que no se aprovechó económicamente de su expareja. «Dijo que me pagaba el TAG y que me regalaba relojes y teléfonos. ¿Cómo se va a casar con un h… tan penca? Si supuestamente es una persona inteligente. Yo a los 20 años me compré mi departamento, vivo bien hace rato, y ella se enamoró de cómo la trataba», expresó.

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