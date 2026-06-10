«Si yo el día de mañana fuera gay no tengo ningún problema»: La confesión que impactó en «¿Volverías con tu ex? 2»

En la jornada de este martes se llevó a cabo el segundo capítulo del nuevo reality de Mega, «¿Volverías con tu ex? 2». Este estuvo marcado por diversas situaciones polémicas. Una de estas estuvo relacionada con un rumor sobre uno de los participantes del espacio.

Resulta que Fernanda Brown empezó a esparcir un rumor con respecto a la orientación sexual de Mario Irazzoky, quien es la expareja de Alex Dickerson.

La transformista indicó que Marío habría sido visto en una fiesta con la Botota. Además, dio a conocer que estaría interesado en su expareja Christopher Peral luego de mandarle un video «super jote».

Esto no pasó desapercibido y rápidamente dio que hablar dentro del encierro. Frente a esto, Irazzoky quiso terminar con los rumores y salió a aclarar la situación. De este modo, descartó estar interesado en el ex de Fernanda Brown.

«Si yo el día de mañana fuera gay no tengo ningún problema, no le debo nada a nadie», le señaló Mario a su ex Alex Dickerson.

Asimismo, aseguró que todo fue una confusión y que el video que mandó se trataba de una broma que mandó a un grupo en WhatsApp conformado por varios participantes del espacio previo al ingreso al reality.

¿Quién es Mario Irazzoky?

Mario Irazzoky tiene 32 años e ingresó junto a su expareja Alexandra Dickerson, a quien conoció cuando era parte del jurado de Miss Chile. Mientras que ella era una candidata.

De este modo, algo que empezó como una relación sentimental se terminó transformando en un romance que se extendió por años.

En su presentación en «¿Volverías con tu ex? 2», el joven dio a conocer que viene de una familia humilde y que ha trabajado en distintos oficios durante su vida. Entre ellos, garzón, vendedor y como obrero en la construcción.

Además, Mario Irazzoky ha practicado deportes como el fútbol y el boxeo.

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