«Eres un perdedor, borracho, una cloaca humana (…) Estás en la calle hoy día, tienes 60 años y vives con tu mamá porque no tienes nada»
Paty Maldonado tuvo un minuto de furia en su canal de YouTube y lanzó unas potentes declaraciones contra un exconductor de CQC.
El viernes pasado, Pablo Mackena estuvo presente en el programa Primer Plano para hablar sobre la polémica de Sebastián Eyzaguirre y Gonzalo Feito en Sin Filtros. Oportunidad en la que también hizo una potente declaración sobre Paty Maldonado.
«Miremos un poco lo que dijo Paty Maldonado, ella tiene un tema con la plata para la cultura. Está apoyando los recortes a la cultura… Pero estamos hablando de una persona que del Estado recibió, proporcionalmente, más que nadie durante 17 años», lanzó en dicha oportunidad.
Además, expresó: «Tenía acceso a la televisión. Era comadre de Pinochet. Tenía pase para andar de noche cuando había toque de queda, entonces su local funcionaba toda la noche…».
La dura respuesta de Paty Maldonado
Estas declaraciones no pasaron desapercibidas para Paty Maldonado, quien no tardó en responder a través de su canal de YouTube.
En este sentido, la opinóloga indicó: «Yo nunca he recibido un bono o un sueldo de ningún gobierno. En el gobierno militar no fui ni ministra, ni alcaldesa, ni senadora, ni diputada, ni del consejo, ni vocera, ni siquiera presidenta de la junta de vecinos».
Posteriormente, le mandó un directo mensaje al exparticipante de CQC. «Pablo, en buenos términos te voy a decir algo. Eres un maricón (…) Yo no te he hecho nada a ti, no he hablado mal de ti. No entiendo», lanzó.
«Tengo la sensación que a ti te mandaron los actores, a defender a los actores. Si te mandaron a ti como vocero, cometieron un error muy grande», añadió la también cantante.
Sin embargo, esto no terminó ahí. Paty Maldonado también lo acusó de haber atropellado a una persona en 1987 y arrancar del lugar sin prestar ayuda.
Además, lanzó: «Borracho… eres un alcohólico espantoso. Eres un perdedor, borracho y enfermo de alcoholismo, eres una cloaca humana, a mí nunca me vas a acusar de borracha, corrupta o drogadicta».
«Puedo mirar a mis hijos a la cara sin ninguna vergüenza, he trabajado limpiamente toda mi vida, vengo de una famlia bien constituida pero modesta. Ustedes se farrearon la fortuna de tu papá. Tú estás en la calle hoy día. Tú tienes 60 años y vives con tu mamá porque no tienes nada», finalizó Patricia Maldonado.
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