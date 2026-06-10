«Mi mamá no me habló en un mes»: Querida figura de CHV recuerda complejo momento tras filtración de fotos íntimas

Recientemente, la abogada Macarena Venegas reveló en Plan Perfecto un complejo momento que vivió hace años tras la filtración de fotos íntimas de ella.

Vale señalar que esta confesión ocurrió mientras en el espacio de CHV hablaban con respecto al caso de Camila Flores, de quien recientemente se difundieron registros de carácter sexual. Situación que ha dado mucho que hablar en redes sociales.

En este sentido, en la jornada de este martes, la abogada recordó su experiencia. «Quiero condenar esta situación, porque en mi época, y me voy a hacer cargo de esto, cuando a mí me pasó esto mismo, que se filtraron 17 fotos mías de mi vida privada de una relación de pareja, de confianza (…) Es muy doloroso», señaló Macarena Venegas.

Macarena Venegas recuerda complejo momento

La abogada indicó en el programa de CHV: «Era otra época, estamos hablando de hace 15 años atrás, la verdad es que primero se te desarma el mundo. O sea, sientes una vergüenza, una culpabilidad».

«De esas fotos ni siquiera me acordaba. Esa relación de pareja había terminado hace tres años, tres años después de haber terminado esa relación de pareja aparecen estas imágenes que eran totalmente de mi vida privada, como toda relación de pareja, en un entorno de confianza, vulnerabilidad, de entrega, de intimidad. Uno nunca piensa que eso va a llegar a ser público», añadió Macarena Venegas.

Además, la profesional indicó que se enteró después de estar saliendo de Mega. Momento, en el que un periodista se comunicó para ella para consultarle si era ella la de las fotografías que estaban circulando.

«Lo primero que hice fue llamar a mi mamá. Fue tan triste, porque mi mamá era muy católica, muy conservadora. Mi mamá no me habló en un mes, fue una deshonra terrible, era lo peor que yo como hija le podría haber hecho a mi mamá», señaló Macarena Venegas.

Además, contó que le dijo a su padre que «estas fotos son de viajes que yo tuve con el único pololo importante que yo había tenido en mi vida”.

«Los primeros dos meses yo estaba encerrada en mi casa y no me atrevía a salir. Cuando volví a salir, iba a trabajar escondida en la maleta del auto», añadió.

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