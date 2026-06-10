«Yo la llevé a internarse (…) Estaba vagando en la calle, robando para tomar»

Este lunes empezó «Volverías con tu ex? 2», el nuevo reality de Mega. Y el el espacio ya tuvo un momento de impacto, el que fue protagonizado por Álvaro Ballero.

El chico reality se reencontró con su expareja Ludmila Ksenofontova, con quien tuvo un polémico quiebre.

Sin embargo, Álvaro Ballero dio mucho que hablar tras contar una experiencia relacionada con su hermana Carla Ballero, quien hace algunos años enfrentó problemas con el alcohol y las drogas.

Álvaro Ballero recuerda duro momento que vivió su hermana

El chico reality recordó el complejo momento que vivió Carla Ballero y expresó: «Cuando la Carla la internaron, yo la llevé a internarse. Yo la agarré y le dije ‘te pones un pellet o te internas’…».

«Me dice ‘Qué te creí’s conchetu…», añadió.

Frente a esto, Luis Mateucci le consultó a que problema tenía su hermana. Frente a esto, Álvaro Ballero contestó de manera tajante: «Alcohol y drogas».

Posteriormente, siguió con su relato. «Y la agarro we… yo la llevé y la Carla llevaba una botella de Coca-Cola Zero y era puro whisky», contó.

En este sentido, Daniel Valenzuela le consultó: «Espérate, ¿Y cómo cachaste tú que la Carla estaba mal? ¿Ella te llamó? ¿Te contó?».

«We… porque la Carla estaba vagando en la calle, robando para tomar», contestó Álvaro Ballero.

Vale señalar que hace un tiempo, Carla Ballero recordó este periodo en su paso en Vecinos al Límite. En esta instancia, recordó cuando cayó en drogas duras. «Fue más allá de los 40, y fue muy doloroso. Una experiencia muy oscura. Fue una oscuridad total, caí en las drogas y en el alcohol de manera brutal», señaló.

«Como estuve muy mal, traté de autolesionarme, me traté de suicidar. Estaba dejando en abandono a mis hijos, entonces mi propia familia me los quitó y me internaron», expresó la actriz en dicha oportunidad.

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