«Decía cosas funables…»: Carla Ballero se refirió a la polémica salida de Mario Velasco de Zona de Estrellas

Una de las polémicas más grandes del último tiempo en el espectáculo fue la salida de Mario Velasco de Zona de Estrellas, tras 10 años conduciendo el programa.

El conductor aseguró que su repentina decisión se debió a cansancio, desgaste y agote creativo. Aun así, dejó una mala impresión cuando trató de «gentuza», a los seguidores de «Que Te Lo Digo«, programa de farándula de su mismo canal.

En el nuevo capítulo de «Juzgamos y nos funamos«, de Danilo 21, Carla Ballero se refirió a toda la polémica, y entregó una controvertida opinión sobre las actitudes del animador.

Carla Ballero se refirió a la polémica salida de Mario Velasco de Zona de Estrellas

Carla Ballero comenzó comentando los hechos: «Él dijo ‘gentuza’… mal, pero yo creo que Mario está sobrepasado«.

«Hizo unos comentarios en el Sígueme que yo encontré que era raro, porque como que no le gusta la farándula y hacía un programa de farándula y farándula dura. Yo sentía que Mario no lo disfrutaba. Me pregunté, ‘¿cuántos años lleva ahí sin disfrutar lo que hace?'», explicó Ballero.

Según la panelista, a Mario Velasco: «No le gustaba lo que hacía«.

Eso sí, también Carla Ballero aseguró que empezó a notar actitudes extrañas en él: «Con el cariño que le tengo a Mario, no lo conozco mucho, lo he visto en mi vida algunas veces, porque teníamos amigos en común, pero nada más. Me parecía un caballero, pero empecé a ver cómo cuando decía cosas funables».

«Como (decir) ‘mariconcito'», agregó en el podcast.

En esa misma línea, Carla Ballero siguió argumentando: «Como nada qué ver con lo que estamos viviendo hoy. Que hay que ser súper cuidadosos con ciertas cosas y él como que no. ‘Agarraba para el leseo‘ a todos como en una onda extraña. No sé, no me parecía«.

Por último, Danilo lapidó a su colega diciendo que desde el canal no lo han llamado para otros proyectos: «Está como raro eso. Aparte fue extraña su salida, pero para el medio no es muy interesante tampoco«.

