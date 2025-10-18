¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Gonzalo Espinosa contó la firme sobre la posibilidad de precipitaciones para la próxima semana
El meteorólogo de Mega, Gonzalo Espinosa, entregó su pronóstico del clima para la próxima semana en Santiago, y respondió si es que habrá lluvias o no.
También te podría interesar en RadioActiva: «No era compatible»: Daniella Campos reveló la verdadera razón sobre su polémica salida de El Internado
Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.