«¿Por qué no?»: Daniela Aránguiz y Cuco Cerda se refirieron a la posibilidad de tener un hijo

Daniela Aránguiz y Cuco Cerda son una de las parejas más destacadas de la farándula en este momento. La ex Mekano habría dejado atrás sus escándalos y rumores con Jorge Valdivia, y sus polémicas con Luis Mateucci, y encontró el amor en el joven de 29 años.

Cuco Cerda, por su parte, apareció recientemente en el espectáculo nacional, tras la fama que ganó su hermano, Raimundo Cerda, con su participación en Gran Hermano y Palabra de Honor, además de últimamente, Fiebre de Baile.

Daniela Aránguiz y Cuco Cerda se refirieron a la posibilidad de tener un hijo

Según recogió 13.cl, Daniela Aránguiz y Cuco Cerda realizaron un live sorpresa en Instagram, donde aprovecharon para responder todas las preguntas que les hacían sus seguidores. En la transmisión en vivo, lograron tener más de mil espectadores.

La cosa se puso intensa cuando una usuaria les preguntó directamente: «¿planean tener un hijo juntos?».

En ese momento, Cuco Cerda se vio sorprendido, mientras que Daniela Aránguiz comenzó a explicar, con total honestidad: «Yo fui mamá muy joven. Mi hija mayor tiene 18 años y yo ya había cerrado la fábrica. Pero si él quiere tener un hijo… no lo sé, habría que verlo».

Por otro lado, Cuco Cerda manejó la situación desde el humor, aunque tampoco se cerró a la posibilidad: «Ustedes no me conocen, pero yo soy loco. Y tener un hijo, ¿por qué no? Habría que verlo más adelante«, señaló.

El momento se hizo viral en las redes y generó una ola de reacciones entre los fanáticos, que especulan con la posibilidad de que realmente la pareja decida agrandar la familia.

