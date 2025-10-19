«Ojalá no a costas mías»: La dura respuesta de Mario Velasco a Carla Ballero tras acusarlo de «funable»

Carla Ballero realizó polémicas declaraciones en contra de Mario Velasco, esto, cuando fue invitada al podcast «Juzgamos y nos funamos«, de Danilo 21.

La conversación surgió a raíz de la polémica salida de Mario Velasco de Zona de Estrellas, tras 10 años como conductor. Según él, fue por cansancio, pero Ballero aseguró que nunca disfrutó su trabajo.

Además, afirmó que Velasco tenía actitudes funables, lo que alimenta los rumores de rivalidad entre compañeros del canal, que habría dado pie a su salida.

La dura respuesta de Mario Velasco a Carla Ballero tras acusarlo de «funable»

Carla Ballero, en conversación con Danilo 21, abordó la salida de Velasco, y opinó respecto al comunicador: «Hizo unos comentarios en el Sígueme que yo encontré que era raro, porque como que no le gusta la farándula y hacía un programa de farándula y farándula dura. Yo sentía que Mario no lo disfrutaba. Me pregunté, ‘¿cuántos años lleva ahí sin disfrutar lo que hace?’«.

«Me parecía un caballero, pero empecé a ver cómo cuando decía cosas funables como ‘mariconcito’«, agregó, lo que encendió las alarmas en la farándula.

Ahora, durante la noche de ayer, Mario Velasco, a través de su cuenta de Instagram, subió la foto de las declaraciones de Carla Ballero en su contra, y escribió: «Que @carlaballeroa siga ‘ROBANDO’ miradas y atención, ojalá no a costas mías«.

Además, destacó «Robando», haciendo alusión a una antigua polémica de Carla Ballero, cuando la pillaron intentando robar en un centro comercial.

