«Tienes necesidades biológicas…» María Luisa Godoy reveló que contrató una trabajadora sexual para su padre de 86 años

En el último capítulo de Mari Con Edu, el podcast de María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, la animadora contó una inesperada anécdota sobre su padre.

Acorde a su relato, una situación compleja la llevó a buscar ayuda de alguien que nunca se hubiera imaginado.

María Luisa Godoy reveló que contrató una trabajadora sexual para su padre de 86 años

Todo comenzó, según contó María Luisa Godoy en el podcast, cuando: «Yo tenía una persona que trabajaba en la casa, una niña jovencita, súper linda (…) llega llorando a mi pieza, ‘su papá me dijo que me sacara la ropa y me metiera a la cama’. Yo le digo ‘perdón, le juro que nunca más va a volver a pasar, le pido mil disculpas’»

Primero, la animadora lo retó, pero después, intentó buscarle una solución al asunto:

«Yo le digo: ‘Papá, es que te fuiste al chancho, es que de verdad hay códigos, hay ciertas cosas que no puedes hacer y tienes que tener límites’. Y le cuento esto: ‘Papá, yo te entiendo. Si es que no creáis que no soy empática contigo, yo entiendo que tú tengas necesidades biológicas. Yo esa cuestión la puedo entender como hija. Y si tú tienes necesidades biológicas, te pago una mara…’».

En ese momento, su padre «Debe haber tenido 86 años», aseguró. Luego de que pasaran 2 semanas, él le pidió que llevara a su «amiga», por lo que María Luisa buscó a una trabajadora sexual.

Según relató, le pidió ayuda a su compañero del matinal, Leo Caprile: «El Leo me dice ‘te voy a averiguar’ y me dice que hay una especialista en abuelitos, Antonia. Llamó a Antonia, le digo ‘hablas con María Luisa Godoy’».

«’Necesito que vayas a mi casa, que yo vivo con mi papá. Tú me dices a la hora que estés, va a estar la persona que trabaja en mi casa. Yo no voy a estar, por razones lógicas, no me daba para tanto. Yo me voy a retirar, te dejo el cheque en la entrada’», agregó.

Por último, y para rematar, explicó que fue lo que sucedió después: «Llegó Antonia, yo me fui y dejé el cheque en la entrada. No me aguanté y al día siguiente, estaba almorzando con mi papá y le digo ‘¿y? ¿Cómo te fue?’. Mi papá me dice: ‘Llegué a una conclusión: si no hay amor, no funciona’. Y la hue… se llevó el cheque y no hizo la pega», cerró riendo María Luisa Godoy.

