«Esto es un adiós, pero también un gracias»: Creadora de contenido sorprendió al despedirse de su proyecto en Mega

Recientemente, una de las figuras de Mega sorprendió tras anunciar su salida en sus redes sociales. Se trata de Nati Blaschke, encargada del react de El Internado, reality del canal.

La creadora de contenido, estuvo desde octubre encargada de la tranmisión digital del reality, junto a Alex Ortiz, el ex Flaite Chileno. Sin embargo, aseguró que no continuará en el espacio.

Creadora de contenido sorprendió al despedirse de Mega

A través de sus redes sociales, Nati Blaschke subió un video, en el que reveló: «Comunidad hermosa, no sigo en el react de El Internado de Mega. Me avisaron desde el canal que no podré continuar en ese espacio tan querido».

«Lamentablemente no voy a poder cerrar este proyecto, en el que estábamos juntos desde octubre», explicó.

En esa misma línea, Nati Blaschke se dirigió a su audiencia: «Esto es un gracias de verdad, con todo el amor que me entregaron a diario. Nunca pensé que todas esas noches y capítulos podrían conectar tanto con ustedes».

«Esto es un adiós, pero también un gracias por ese espacio hermoso que generamos entre todos y que realmente nunca voy a olvidar», comentó la creadora de contenido.

Por otro lado, Nati Blaschke aseguró: «Espero que este video lo puedan difundir a todas las personas que ven el programa«.

«De verdad, cuatro mil o cinco mil personas conectadas que ya sabían toda mi vida. Espero que puedan verlo, ya que no fue posible la despedida en vivo. Para eso hago este video, para retribuirles aunque sea un 1% del amor que me entregaron», complementó la influencer.

Eso sí, para cerrar entregó tranquilidad a sus seguidores: «Esto no termina acá. Hay Nati Blaschke para rato«.

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