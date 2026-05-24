¿Podrá realizarse?: Tribunal suspende licitación del Festival de Olmué en Chilevisión tras demanda de otro canal

Hace un tiempo se confirmó un importante cambio para el Festival de Olmué, y es que dejaría de emitirse por TVN tras una década. En ese contexto, Chilevisión, junto a la productora Bizarro, se adjudicó la licitación para quedarse con la transmisión y producción del tradicional certamen.

Sin embargo, durante las últimas horas se conoció un nuevo giro en el proceso. Según informó The Clinic, el Tribunal de Contratación Pública decidió suspender la licitación adjudicada a CHV y Bizarro. Esto, luego de acoger una demanda realizada por Canal 13.

Tribunal suspende licitación del Festival de Olmué en Chilevisión tras demanda de otro canal

Acorde al medio citado, acusaron presuntas irregularidades en el proceso para definir la transmisión del festival entre 2027 y 2032. De acuerdo con los antecedentes, Canal 13 cuestionó que Bizarro habría presentado dos propuestas económicas distintas, una de ellas condicionada a permisos futuros y bajo el monto mínimo exigido en las bases.

Además, también apuntaron a supuestas falencias en la formalidad de los acuerdos entre la productora y Chilevisión. Asegurando que el documento presentado correspondería únicamente a una declaración de interés.

Frente a esto, el Tribunal resolvió suspender temporalmente el procedimiento “con el fin de resguardar el interés jurídicamente tutelado”, dejando en incertidumbre el futuro de las próximas ediciones del festival mientras avanza la investigación judicial.

Desde el municipio de Olmué, en tanto, reaccionaron señalando que respetan la determinación del organismo, aunque recalcaron que la medida sería “inaplicable”, debido a que el contrato con Bizarro ya habría sido firmado a fines de abril dentro de los plazos establecidos en las bases del proceso.

Por ahora, se desconoce el futuro del Festival de Olmué, a la espera de la resolución de la investigación.

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