Pablito Pesadilla, Marcianeke y Toly Fu son los últimos artistas confirmados de la Gira Teletón 2025: revisa la parrilla completa

Se acerca una nueva versión de la Teletón y con ella llega un esperado hito: la Gira Teletón 2025 que llevará música, solidaridad y alegría a distintos lugares del país.

Y durante esta jornada, se dieron a conocer a los artistas restantes que serán parte esta instancia. Hablamos de Pablito Pesadilla feat Marcianeke & Toly Fu.

De este modo, los populares intérpretes se suman a los nombres ya confirmados. Fran Maira, Nico Ruiz, Polima Westcoast, Emilia Dides, Paloma Soto, UPA+, La Noche, Saiko, Polimá Westcoast, Gino Mella, Zúmbale Primo, Paula Rivas, Tomo Como Rey, Q_ARE, Loyaltty, La Combo Tortuga, Jordan, Martinwhite, King Savagge, Franco “El Gorila”, Sigrid Alegría y Los Claveles, Inti Illimani y Katteyes. Además, de las presentaciones de Pulentos, Sinergia Kids y El Mundo de Christell, que están orientadas principalmente a niños.

Por otro lado, la animació estará a cargo de reconocidos rostros televisivos. Hablamos de Martín Cárcamo, Millaray Viera, Rodrigo Sepúlvedam María Luisa Godoy, Juan Pablo Queraltó, Julián Elfenbein, Rafael Araneda, Angélica Castro, Daniel Fuenzalida, Francisco Saavedra, Eduardo Fuentes, Priscilla Vargas, entre otros. Además, a ellos se les suman influencers como Oliver Börner, Eskarcita, Julitroz/iCata que cubrirán la experiencia en cada parada.

Vale señalar que esta gira se divide en dos tramos. Entre el 4 y 8 de noviembre se recorrerá el norte. Mientras que del 18 al 22 de noviembre el sur. Este año, el recorrido suma Ovalle, Curicó y Castro, reafirmando el espíritu descentralizador que caracteriza a esta campaña solidaria.

Retorno del tren

Una de las principales novedades de la Gira Teletón 2025 es el regreso del tren. La comitiva viajará de Estación Central a Los Lagos, continuando luego en bus y transbordador hasta Castro, en Chiloé, donde por primera vez se realizará el cierre oficial de la gira.

Por otro lado, es importante recordar que la cruzada solidaria se llevará a cabo los días 28 y 29 de noviembre.

