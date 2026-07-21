Mineduc confirma suspensión de clases en distintas comunas para este miércoles 22 de julio: revisa cuáles son

Intensas lluvias han afectado a diversas zonas del país. Frente a esto, desde el Ministerio de Educación (Mineduc) confirmaron suspensión de clases en diversas comunas para la jornada de este miércoles 22 de julio.

Vale señalar que el sistema frontal que azota a gran parte de la zona centro-sur del país ha traído diversas consecuencias. De hecho, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) dio a conocer en un reciente balance que han fallecido 10 personas por este evento.

Confirman suspensión de clases para diversas comunas

Desde el Mineduc indicaron que la medida se aplicará en «centros educacionales públicos y privados, que imparten los niveles de educación parvularia, básica y media»

De este modo, se confirmó suspensión de clases para las 15 comunas de la región de Coquimbo.

A estas se les suman cuatro comunas de la región de Atacama. Se trata de Vallenar, Alto del Carmen, Freirina y Huasco

Vale señalar que estas comunas y otras más también tuvieron suspensión de clases durante este martes 21 de julio.

La medida se tomó por seguridad ante las dificultades provocadas por las intensas lluvias. Además, la situación se seguirá monitoreando. De este modo, el listado podría ser actualizado.

El sistema frontal que ha afectado a gran parte de la zona centro-sur del país ha generado graves consecuencias. Hasta el último balance de Senapred se confirmaron 10 fallecidos, 16 lesionados, 1.031 albergados y más de 2 mil damnificados.

Además, se confirmó que hay más de 104 mil personas aisladas, las que se encuentran principalmente en las regiones de Atacama y Coquimbo.

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