Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Las lluvias que se han desarrollado en Chile han generado múltiples consecuencias. Entre ellas, se encuentran inundaciones, cortes de rutas, personas que han quedado aisladas producto del sistema frontal y más.

Frente a este panorama, surgió Red Esperanza, un sitio web que permite reportar situaciones de emergencia y visibilizar las necesidades de distintos sectores en tiempo real.

Lanzan Red Esperanza, sitio web que busca coordinar ayuda ante la emergencia

Esta es una iniciativa del chileno Pascual Delgado y el venezolano Juan Diego Coronel. La plataforma permite notificar sobre puntos de acopio, informar de una zona derrumbada, pedir ayuda e informar sobre más emergencias. De este modo, las personas que se encuentren cerca pueden estar informados. Todo esto a través de un mapa en tiempo real.

El anuncio lo hizo Delgado en un video en redes sociales, donde indicó: «Si ustedes tienen gente que esté en Coquimbo en Serena, en cualquier parte de todo el país que tenga este problema con las inundaciones, pueden compartir la página».

Además, expresó: «Se puede ayudar, se puede seguir ayudando en distintas partes. Se intenta ayudar, pero no tenemos muchas organizaciones; entonces esta página puede cumplir ese rol»

Vale señalar que esta no es primera vez que se utiliza la plataforma. Anteriormente, se uso para agilizar la ayuda ante el doble terremoto que se desarrolló en Venezuela, donde hubo miles de fallecidos.

La página web es: https://red-de-esperanza-lime.vercel.app/.

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