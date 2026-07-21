Polémica pareja chilena confirma quiebre y galán comparte duro descargo: «Me los paso por el pi…»

Recientemente, se dio a conocer un nuevo quiebre de una mediática pareja del espectáculo nacional. Estamos hablando ni más ni menos que de María José «Coté» López y Lucas Lama.

Vale señalar que ya había rumores de una posible ruptura. Esto debido a que la empresaria eliminó todas sus publicaciones en Instagram junto al joven.

Y luego se viralizaron unos registros de un supuesto chat entre Lucas Lama y otra mujer, en el cual aseguraba que se encontraba soltera. De hecho, estos registros fueron compartidos por el portal Infama.

En estas presuntas conversaciones del influencer, fue consultada si es que estaba solo. Ante esto, respondió: «Sí. Emigré».

Además, posteriormente habría escrito: «Sí, hace rato. Aunque no me arrepiento de nada. Lo he pasado bien y ahora mejor. Ya jovencita, avísame si entramos mañana am, tipo 10:30 o 11:00, o si quieres te quedas en el depa hoy, como quieras»

Esta filtración de Infama no pasó desapercibida. De hecho, el mismo Lucas Lama compartió un potente descargo a través de una historia en su cuenta de Instagram. «Quiero aclarar al tiro las cosas, yo jamás he engañado a la Jose», comenzó escribiendo.

«No hay ningún voucher de nada. Sigan inventando cosas gente ql sin vida me los paso por el pi…», añadió.

Vale señalar que la polémica ha dado mucho que hablar y el post de Infama ha generado múltiples reacciones. «Qué pena, la Cote le dio tanta fama»; «Engañan a la Coté López, no te van a engañar a ti diría mi madre»; «Ay me dio vergüenza ajena», fueron solamente algunos de los comentarios que recibió.

Las palabras de Coté López

Vale señalar que desde el portal Infama se contactaron con la empresaria. En este sentido, le consultaron si es que seguía junto al influencer.

«C’est fini», respondió Coté López, lo que en español significa «se acabó».

Es importante que hace algunos meses la pareja ya había informado el fin de su relación. Sin embargo, posteriormente la ex de. Mago Jiménez indicó que todo había sido un «experimento social».

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google