¿Qué le pasó a Iván Torres?: La verdad sobre la ausencia en pantalla del meteorólogo de TVN en medio del fuerte temporal que afecta a Chile

Durante los últimos días, intensas lluvias han afectado a gran parte del país. En este sentido, el sistema frontal y sus consecuencias se han tomado los noticieros. Sin embargo, hay una ausencia que ha llamado mucho la atención. Se trata del meteorólogo de TVN, Iván Torres, quien hace varios días no aparece en pantalla.

Además, la señal pública ha tenido que hacer otros ajustes en el área meteorológica. Durante las últimas semanas, Arlette Chacón asumió de manera temporal las funciones de Yael Szewkis, quien actualmente se encuentra con pre y posnatal.

Sin embargo, la ausencia de Iván Torres se debe a una situación diferente. Según informó La Cuarta, el profesional confirmó que actualmente se encuentra con licencia médica, aunque no entregó más detalles respecto a su estado de salud.

¿Qué se sabe del estado de salud de Iván Torres?

Cabe recordar que el pasado 9 de julio, Página 7 reportó que el rostro de TVN se encontraba con «reposo médico debido a problemas de salud».

Además, el medio ya nombrado confirmó que, luego de realizarse diversos exámenes médicos, se descartaron enfermedades de gravedad. Sin embargo, Iván Torres continúa con reposo mientras avanza en su recuperación.

En caso de que su evolución continúe siendo favorable, el meteorólogo podría regresar a la televisión durante agosto, según información de La Cuarta.

Vale señalar que, según el mismo medio, el actual problema de Iván Torres estaría relacionado con otra situación que vivió en diciembre del año pasado.

En dicho periodo, en el matinal Buenos días a todos, el meteorólogo recordó el difícil episodio que vivió luego de experimentar un intenso dolor de espalda.

Según relató en aquella oportunidad Iván Torres, el malestar se originó a raíz de cálculos renales que posteriormente derivaron en una septicemia.

«Llegué inconsciente a la clínica de madrugada y además de eso tuve una septicemia multiorgánica», relató.

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