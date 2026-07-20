José Antonio Neme tuvo inesperada aparición en la TV argentina y sorprendió a conductor con llamativa pregunta: «¿Qué pasó por la cabeza…?

Recientemente, José Antonio Neme generó gran sorpresa por protagonizar un inesperado momento en la televisión argentina.

Vale señalar que esto ocurrió después de que el periodista defendió en el matinal de Mega, «Mucho Gusto» al país vecino de la «argentinofobia». De hecho, no escondió sus deseos de que la selección liderada por Messi obtuviera el Mundial 2026. Algo que finalmente no ocurrió.

Neme aseguró que no comparte las críticas hacia Argentina y expresó: «Yo no sé por qué hay una ‘argentinofobia’… como que todo el mundo (dice) ‘no, que pierdan’. Qué son picados, juegan bien, son competitivos, es un país entretenido».

«Se han bancado a cuanto ladrón les ha pasado por encima en la política. Ese país merece que lo distingan», añadió el rostro de Mega.

Estos dichos no pasaron desapercibidos, y diversos usuarios del otro lado de la cordillera valoraron las palabras de José Antonio Neme.

La inesperada aparición de José Antonio Neme en la televisión argentina

El periodista de Mega viajó hasta la ciudad de Nueva York de Estados Unidos para la final del Mundial.

Y su estadía en el país norteamericano, previo a la final del Mundial, José Antonio Neme apareció en Por el mundo mundial, programa de Telefé que es conducido por Marley.

Y en el inicio de la conversación, el periodista hizo una consulta al conductor, la cual no pasó desapercibida.

«Me das el permiso de hacerte una pregunta? Esto es desde un chileno admirador y seguidor de la cultura artística», comenzó señalando Neme.

Posteriormente, consultó: «¿Qué pasó por la cabeza de Florencia Peña? ¿Cómo mata al papá de Messi en el mundial de Messi?».

Frente a esto, Marley respaldó a la actriz y contestó entre risas: «Te pido disculpas, ella pensó que ya lo habían dicho todos y que a ella le estaban diciendo de las últimas. Entonces tiró, como diciendo: ‘ya saben todos lo que pasó’… un drama que se amplió demasiado, pero bueno, ya pasó».

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