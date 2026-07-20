Actriz chilena emocionó a sus seguidores tras confirmar que se casará y compartió románticas imágenes de la propuesta: «No necesito más tiempo»
La popular actriz compartió un especial mensaje en redes sociales para confirmar este nuevo paso en su vida.
Recientemente, la actriz Ingrid «Peka» Parra compartió una importante noticia con sus seguidores. Resulta que dio a conocer que se va a casar con su pareja, Paulo Henríquez.
De este modo, la integrante de El Club de la Comedia, le dedicó un especial mensaje a su prometido. Además, compartió una serie de registros de la propuesta.
El gran anuncio de Ingrid «Peka» Parra
La actriz reveló la noticia durante el fin de semana a través de Instagram. Vale señalar que el anuncio llega meses después de que dio a conocer que estaba con alguien y que le pidieron pololeo.
Y en su reciente publicación, Ingrid «Peka» Parra entregó detalles de cómo nació su romance con Paulo Henríquez.
«Amor, todo comenzó de una forma tan distinta a todo lo que había vivido. Un mensaje por Instagram, luego una videollamada porque nos separaban cientos de kilómetros, y sin darnos cuenta pasamos siete horas hablando, riendo, conociéndonos, sin querer colgar jamás», mencionó.
«Creo que ese sentimiento nunca nos abandonó. Desde ese primer día, lo único que hemos querido es seguir eligiéndonos», añadió la actriz de El Club de la Comedia.
Además, Ingrid «Peka» Parra expresó: «Yo no necesito más tiempo. No necesito volver a estar lejos de ti para confirmar lo que mi corazón ya sabe. Eres tú».
En este sentido, también tuvo palabras de agradecimiento para su pareja. «Gracias por no rendirte. Gracias por ser un hombre tan genuino, tan noble, tan mágico y por hacerme sentir amada de una manera que nunca imaginé», señaló.
«Hoy prometo seguir eligiéndote cada día, cuidar nuestro amor y construir contigo el hogar que ambos soñamos. Te amo con todo mi corazón. Hoy, mañana y siempre», finalizó Ingrid «Peka» Parra.
Como era de esperarse, la publicación se llenó de mensajes de felicitaciones para la actriz. «Te lo súper mereces»; «Amo verte feliz amiga linda!! Te mereces todo!»; «viva el amor! Primera foto», fueron algunos de los comentarios que le dejaron a Parra.
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