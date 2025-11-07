Reconocida actriz de «El Muro» cuenta la verdad sobre su salida del elenco: «Me sacaron de ese grupo»

Recientemente, se ha hablado mucho con respecto al futuro del programa de humor, «Detrás del Muro». Y en este sentido, la popular actriz Ingrid «Peka» Parra, habló de la verdad de su salida del grupo de humor. En este sentido, dio a conocer detalles de divisiones que se vivieron en el elenco.

Resulta que en el programa de Canal 13, «Hay que decirlo», indicó: «Yo que estuve dentro del grupo, quiero decir que estuve en un momento en que estaban todos cohesionados, éramos todos amigos y teníamos discusiones…». Frente a esto, Nacho Gutiérrez, la interrumpió para consultarle: «¿O sea que ahora no?«.

En este sentido, Ingrid Parra contestó: «Claro, porque yo ya no pertenezco a ese grupo porque me sacaron de ese grupo».

Además, la actriz entregó detalles de su salida del popular espacio de humor. «A mí me sacaron porque estábamos en otro proyecto antes, y agarraron a todos y se fueron para otro canal, y a mí me dejaron fuera. O sea, grupos aparte sí se hacen, para qué estamos con cosas», indicó.

«Peka» Parra contó cómo le afectó esta situación. «Me dolió porque cuando uno tiene un equipo de trabajo donde vas a comer, donde hablas de lo que quieres, de lo que podías hacer (…) Y de repente todo eso se va, y cachaste que todos se fueron y tú te quedaste atrás, así como ‘¿Hola?’. Solo me sacaron a mí», indicó.

«Yo seguí en el canal donde estábamos, de hecho, sigo, en Después te Explico, y seguimos haciendo humor con Belloni, quien tampoco está en El Muro», agregó.

Luego, Ingrid «Peka» Parra reveló que su salida ocurrió después de un conflicto con un productor.

¿Qué pasará con «Detrás del Muro»?

Hace algunos días, Paula Escobar indicó que «Detrás del Muro» dejaría CHV para llegar a Mega.

«Según mis fuentes, Chilevisión lo toma como una traición por parte de El Muro. Si bien todos tienen contratos independientes, se habrían puesto de acuerdo ante el llamado de Juan Pablo González, quien ocupa un alto cargo en Mega y está a cargo del Festival de Viña», indicó la comunicadora.

Vale señalar que González estuvo detrás de la llegada de «Detrás del Muro» a CHV. No obstante, ahora es parte de Mega y quiere sumar al popular programa de comedia.

Y recientemente, Paula Escobar dio a conocer que algunos miembros estarían buscando quedarse en Chilevisión. Uno de estos sería Christian Henríquez, quien interpreta a Ruperto.

«Sí hay una negociación aparte con Ruperto, y él es uno de los tres que estoy averiguando… los otros nombres no los digo porque aún no los tengo, pero lo relevante es que Ruperto sigue en negociaciones con CHV», mencionó.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google