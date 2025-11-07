¿Lluvia en Santiago durante el fin de semana?: Michelle Adam sorprende tras revelar las posibilidades de que vuelvan las precipitaciones Tras la reciente lluvia que se desarrolló en la Región Metropolitana, muchas personas se preguntan si pueden desarrollarse precipitaciones durante el fin de semana. En este sentido, esta mañana, la meteoróloga de Canal 13 reveló el pronóstico para los próximos días.