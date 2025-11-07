¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

Cada vez falta menos para que el tan esperado Festival de Viña 2026, por lo que han surgido diversas especulaciones con respecto a los artistas que se podrían presentar en este evento.

En este sentido, han sonado destacados nombres como el de Mon Laferte y Laura Pausini, entre otros.

Y recientemente, un popular dúo de comediantes que ya tiene experiencia en el Festival de Viña sorprendió tras entregar unas inesperadas declaraciones.

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026? Popular dupla de comediantes sorprende con sus declaraciones

Recientemente, Adrián Correa (Cebolla) y Diddier Marín (Bodoque) alzaron compartieron un post, en el que abordaron rumores que lo vinculaban al Festival del Huaso de Olmué.

«Bueno, debido a la controversia, y la viralización que tuvo el video anterior, queremos desmentir nuestras declaraciones, antes que todo pedir disculpas, y decir que no vamos al Festival de Olmué, era una broma, no vamos a Olmué, pero hay un festival por ahí que…», señalaron.

Además, agregaron: «Porque esta noche hay, hay… Pero calmao nomás, ahí te la dejo. Atención a nuestras redes. Atención quinta región».

Es importante recordar Cebolla y Bodoque formaron parte del recordado grupo Fusión Humor, el que fue parte del Festival de Viña 2020. Oportunidad, en la que consiguieron gaviotas de plata y oro.

Posteriormente, los populares comediantes siguieron su carrera como dúo. De este modo, se han presentado en importantes escenarios nacionales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CebollayBodoque (@cebollaybodoque)

Si bien con estas palabras Cebolla y Bodoque, generaron expectación en sus seguidores con respecto a una posible llegada al prestigioso certamen, esto no ha sido confirmado de manera oficial.

Recordemos que el Festival de Viña 2026 se llevará a cabo desde 22 hasta el 27 de febrero en la Quinta Vergara. Además, será animado por Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

